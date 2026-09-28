Глава Ижевска: город полностью готов к отопительному сезону.

Ижевск полностью готов к отопительному сезону. Речь идет о 4 тыс. объектов, рассказал глава города Дмитрий Чистяков в эфире телеканала «Моя Удмуртия» вечером 28 сентября.

По его словам, в некоторые детсады и больницы уже дали отопление. «По многоквартирным домам (МКД) техническая готовность 100%, по объектам образования — 100%, здравоохранения — 100% <...> городская инфраструктура готова на 100%»,— сказал он. Сомнений в том, что Ижевск получит паспорт готовности, у мэра нет.