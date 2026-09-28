Помощи прописали маршрут

Минздрав планирует с 2027 года разрешить хирургам работать за пределами своих кабинетов. Медики смогут консультировать, осматривать, проводить неотложные манипуляции на выезде и во время перевозки больного в машине скорой помощи. Сейчас это в порядок оказания помощи по профилю не входит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Более того, такие манипуляции вне больницы грозят медику судебным разбирательством, пояснил главный врач медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Леонид Карев:

«Носители лицензии в нашей стране — это стены. То есть само лечебное учреждение. Врач со всеми своими навыками, сертификатами и аккредитациями имеет право заниматься деятельностью только в месте, где он трудоустроен. Получается такая коллизия, когда врач не должен пройти мимо ситуации, в которой необходима неотложная медицинская помощь, но не может ее оказать, потому что находится за пределами больницы.

Как будет действовать хирург благодаря инициативе Минздрава: он увидит аварию и свободно сможет помочь пострадавшему до приезда скорой помощи. Сейчас, если доктор оказал эту помощь, в худшем случае ему будет инкриминировано неправомерное ее оказание вне стен медицинского учреждения. Поэтому не секрет, что часть врачей могут проехать мимо инцидента. Так же, как доктора в самолете любят слушать музыку, чтобы не отзываться на призывы помочь».

Проект Минздрава находится на стадии общественного обсуждения. Документ действительно нуждается в доработке, считает президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский:

«Вообще медицина у нас лицензируется и включает в себя необходимую оснащенность места, где проводится операция. Поэтому, например, в скорой помощи я могу допустить какие-то малые вмешательства — остановить кровь, вправить кости. Но как хирург окажется в другом необходимом для операции месте? Его туда будут вызывать? И почему инициатива относится только к этой специализации?

Ведь рядом могут оказаться терапевты и какие-то другие врачи. Будет ли это обязанностью или правом? Одно дело, когда хирург проходил мимо, и совсем другое, когда у него есть право “хочу — помогаю, хочу — нет”. Я не уверен, что порядок, который Минздрав примет, отрегулирует этот вопрос. Документ пока слабый».

Кроме того, Минздрав предлагает внести хирургическую помощь в перечень услуг, предоставляемых паллиативным больным. Сейчас, по данным Росстата, в стране насчитывается около 83 тыс. врачей хирургического профиля.

Светлана Белова