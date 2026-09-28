Космический корабль Starship начал первый орбитальный полет

Составлено ИИ-Ассистентъ

В испытании 20 апреля 2023 года проверялась не только возможность старта Starship, но и последовательность полета после него: достижение суборбитальной скорости, отделение корабля от носителя, неполный виток вокруг Земли и приводнение примерно через полтора часа у Гавайев. Такой профиль должен был дать возможность проверить работу связки носителя и корабля на основных этапах полета до возвращения в атмосферу.

Фактический полет завершился примерно через четыре минуты: носитель вошел в неконтролируемое вращение и взорвался на высоте 38 км, а первая ступень не отделилась. Поэтому не были выполнены предусмотренные планом отделение корабля, орбитальный участок и приводнение, а готовность системы к более сложным, в том числе пилотируемым, этапам этим испытанием подтверждена не была.