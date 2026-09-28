«Руки Вверх» помогут зрителям, чьи камеры пострадали от лазеров на шоу в Ростове

Директор группы «Руки Вверх» Роберт Погосян подтвердил, что лазеры могли повредить камеры телефонов зрителей во время концерта в Ростове-на-Дону. По его словам, проблемы возникли у четверых девушек.

«Конечно же, мы с девочкой, у которой телефон поврежден, решим все вопросы... Естественно, будем связываться с пострадавшими и выяснять все обстоятельства и, конечно же, поможем, не оставим в беде»,— сказал господин Погосян «РИА Новости».

Директор группы отметил, что перед началом шоу на экран несколько раз выводили предупреждение о том, что во время выступления будут использоваться лазеры. Зрителей призывали не направлять камеры телефонов на лучи, чтобы те не повредили их. Господин Погосян добавил, что «Руки Вверх» более десяти лет используют лазерное освещение сцены, как и другие артисты.

Концерты группы состоялись во «Дворце спорта» в Ростове-на-Дону 24, 25 и 27 сентября. После в соцсетях появилось видео с фрагментом выступления солиста «Руки Вверх» Сергея Жукова. На нем видно, что во время съемки на записи появляются точки и полоски. Девушка, выложившая ролик, написала: «Пришли на концерт "Руки Вверх". Что может случиться? Нас было четверо, и всем побило камеры лазерами».