Предупрежден — не значит вооружен

Спецслужбы Египта как минимум трижды предупредили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о готовящемся нападении «Хамаса» и родственных ему группировок 7 октября 2023 года. Возглавлявший тогда Службу общей разведки Египта Аббас Камель не только специально побывал в Израиле, чтобы сообщить о готовящемся нападении, но и позвонил господину Нетаньяху за несколько дней до «черной субботы». Информация об этом появилась в The Wall Street Journal (WSJ) за месяц до парламентских выборов в Израиле, которые, как утверждают последние соцопросы, могут закончиться ничьей между блоком провластных партий и оппозиционным альянсом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yuki Iwamura / AP Фото: Yuki Iwamura / AP

Руководство Египта направило Израилю как минимум три предупреждения о готовящейся резне 7 октября, воспринимающейся израильтянами как самая страшная трагедия еврейского народа со времен холокоста. Об этом рассказали источники WSJ. Согласно их данным, первый сигнал со стороны Каира прозвучал в июне 2023 года, когда его силовые структуры сообщили израильским коллегам о том, что в секторе Газа затевается какая-то провокация, и призвали возобновить переговоры с «Хамасом». В сентябре тогдашний шеф египетской разведки Аббас Камель лично нанес визит в Израиль, чтобы предупредить о готовящемся нападении. А за несколько дней до «черной субботы» он напрямую позвонил Биньямину Нетаньяху с конкретной информацией о подготовке «Хамасом» какой-то масштабной вылазки в приграничных районах Израиля.

Материал WSJ дополнил целую череду утечек в израильских и западных СМИ о том, что Нетаньяху проигнорировал предупреждения о «черной субботе» от как минимум от четырех государств — США, Египта, ОАЭ и Иордании.

Каждая из этих стран по дипломатическим или разведывательным каналам сообщила израильскому руководству, что «Хамас» готовится к крупному нападению. Однако из-за отсутствия конкретики и недооценки возможностей палестинских боевиков эти предупреждения не были восприняты Биньямином Нетаньяху всерьез. Как утверждала газета «Гаарец», все эти предупреждения не были доведены до сведения израильских органов безопасности.

Канцелярия премьер-министра Израиля отвергает большинство подобных обвинений, называя их политически мотивированной кампанией «слева» — то есть со стороны оппонентов возглавляемой господином Нетаньяху партии «Ликуд» и ее праворелигиозных партнеров по правящей коалиции. «Речь идет о злонамеренном навете с очевидным политическим расчетом по времени в рамках предвыборной кампании левого лагеря. И подобных лживых обвинений будет еще немало»,— заявляли в канцелярии израильского премьера 9 сентября, комментируя вышедший тогда материал газеты «Гаарец» о предупреждении со стороны руководства ОАЭ.

Трудно отрицать, что в преддверии намеченных на 27 октября выборов в Кнессет вопрос об ответственности Биньямина Нетаньяху за провалы в сфере безопасности, которые привели к трагедии 7 октября, стал одним из ключевых аргументов оппозиции.

Социологическое исследование, результаты которого были опубликованы 9 сентября Израильским институтом демократии, продемонстрировало, что 68% израильских евреев считают события «черной субботы» важным фактором при выборе партии, за которую они будут голосовать на выборах.

Бывший глава израильского Генштаба Гади Айзенкот, который возглавляет партию «Яшар» и считается основным соперником Нетаньяху в борьбе за пост премьер-министра, сделал ситуацию вокруг 7 октября одним из основных направлений атаки на «Ликуд» и его лидера. «Накопленные за последние месяцы факты, касающиеся предупреждений со стороны глав израильских силовых структур и различных должностных лиц из зарубежных стран, не оставляют места для сомнений: Нетаньяху в слепоте, высокомерии и безответственности привел Государство Израиль к величайшей катастрофе в его истории»,— заключил оппозиционный политик в минувшие выходные.

Впрочем, пока опросы общественного мнения не дают однозначного ответа на вопрос, приведут ли предстоящие выборы к падению возглавляемой Нетаньяху коалиции. Результаты социологического исследования, опубликованные вечером 27 сентября новостной корпорацией «Кан», фиксируют равные шансы сторонников действующей власти и оппозиции: и «Ликуду» с союзниками, и оппозиционному «Блоку перемен» опросы сулят по 52 мандата. При этом ни один из блоков не набирает большинства (61 место из 120), необходимого для формирования правительства.

Что касается наиболее предпочтительной кандидатуры на пост премьера, то 39% израильтян, опрошенных компанией «Кан», видят на этом посту Биньямина Нетаньяху, в то время как его главного соперника — Гади Айзенкота — поддерживают 38% респондентов. Утешительным моментом для сторонников бывшего главы Генштаба остается то, что его партия «Яшар», похоже, до сих пор обещает стать численно самой крупной фракцией в Кнессете с 23 депутатскими мандатами.

Нил Кербелов