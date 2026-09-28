В Самарской области должны до 1 ноября решить проблемы с техникой, кадрами и запасом противогололедных материалов

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил до 1 ноября решить проблемы с техникой, кадрами и запасом противогололедных материалов, а также с заключением контрактов на содержание дорог. Об этом он сообщил в своем канале в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

«Дал указание провести тренировку до начала зимы по сценарию продолжительного интенсивного снегопада с участием служб, отвечающих за федеральную, региональную и муниципальную дорожные сети, общественный транспорт, школьные маршруты и работу экстренных служб», — уточнил глава региона.

На оперативном совещании в правительстве Самарской области озвучили, что в регионе почти 43 тыс. км дорог, из которых более 80% — муниципальные. Именно к местным дорогам прошлой зимой у жителей было больше всего замечаний: по уборке снега, состоянию тротуаров, остановок, внутриквартальных проездов и дорог частного сектора.

Руфия Кутляева