В Самарской области за взятки задержаны главные чиновники по архитектуре и закупкам
В Исаклинском районе Самарской области задержаны начальник отдела архитектуры и градостроительства местной администрации и замглавы управления закупок, архитектуры и строительства. Об этом сообщают источники «Ъ-Волга» в следственных органах.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По предварительной информации, чиновникам инкриминируется получение взятки. Подозреваемых задержали в здании районной администрации, в помещении, где согласовываются контракты на строительство и закупку товаров и услуг для муниципальных нужд.
В ближайшее время им изберут меру пресечения. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.