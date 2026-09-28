В Самарской области за взятки задержаны главные чиновники по архитектуре и закупкам

В Исаклинском районе Самарской области задержаны начальник отдела архитектуры и градостроительства местной администрации и замглавы управления закупок, архитектуры и строительства. Об этом сообщают источники «Ъ-Волга» в следственных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По предварительной информации, чиновникам инкриминируется получение взятки. Подозреваемых задержали в здании районной администрации, в помещении, где согласовываются контракты на строительство и закупку товаров и услуг для муниципальных нужд.

В ближайшее время им изберут меру пресечения. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.