11 жителей Удмуртии предстанут перед судом за организацию борделя в Ижевске

СУ СКР по Удмуртии завершило расследование уголовного дела 11 жителей республики, обвиняемых в организации занятия проституцией (ст. 241 УК). Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, с ноября 2024-го по 25 ноября 2025 года 56-летняя обвиняемая организовала группу для вовлечения людей в занятие проституцией. Для этого она предоставила помещение на улице Можарова в Ижевске.

В группу, помимо организатора, входили администраторы и водители. Они встречали клиентов, сообщали им о видах и стоимости услуг, вели финансовую отчетность, обеспечивали работу притона и контролировали работу не менее семи проституток.

Противоправную деятельность пресекли следователи СК совместно с сотрудниками МВД по Удмуртии. По статье предусмотрено до пяти лет лишения свободы.