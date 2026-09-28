Власти Учалинского района получили предостережения за незаконные свалки

Управление Россельхознадзора Башкирии объявило администрации Учалинского района предостережения за незаконные свалки твердых бытовых отходов общей площадью более 1,5 га в Новобайрамгуловском и Мансуровском сельсоветах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Свалки надзор выявил во время июльских проверок. «По всему периметру участка размещены отходы производства и потребления. Табличка о запрете выброса мусора ТБО отсутствует», — говорится в пресс-релизах по итогам проверок.

Кроме районных властей, предостережения о недопустимости нарушений природоохранного законодательства и требования устранить несанкционированные свалки получили администрации сельсоветов.

Идэль Гумеров