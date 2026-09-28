Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

У берегов Кипра перевернулось судно с 21 пассажиром

У берегов города Лимассол на Кипре перевернулось судно, в котором находился 21 человек. Всех удалось спасти, сообщил начальник координационного спасательного центра Кипра Георгиос Иконому изданию Cyprus Mail.

Спасательный центр получил сообщение об инциденте в 11:15 по местному времени (совпадает с московским). Судно перевернулось в районе прибрежного парка Дасуди. К операции привлечены вертолеты Национальной гвардии, суда морской полиции и катер спасателей округа Лимассол.

«Лодка находилась относительно близко к берегу»,— сообщил Георгиос Иконому. По его словам, некоторым пассажирам удалось добраться до берега самостоятельно. На берегу всех пострадавших осмотрели медики. Здоровью пассажиров ничего не угрожает.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд