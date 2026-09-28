У берегов Кипра перевернулось судно с 21 пассажиром

У берегов города Лимассол на Кипре перевернулось судно, в котором находился 21 человек. Всех удалось спасти, сообщил начальник координационного спасательного центра Кипра Георгиос Иконому изданию Cyprus Mail.

Спасательный центр получил сообщение об инциденте в 11:15 по местному времени (совпадает с московским). Судно перевернулось в районе прибрежного парка Дасуди. К операции привлечены вертолеты Национальной гвардии, суда морской полиции и катер спасателей округа Лимассол.

«Лодка находилась относительно близко к берегу»,— сообщил Георгиос Иконому. По его словам, некоторым пассажирам удалось добраться до берега самостоятельно. На берегу всех пострадавших осмотрели медики. Здоровью пассажиров ничего не угрожает.