Новых чиновников в мэрии Ижевска познакомят с миссией и ценностями Удмуртии

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков подписал распоряжение о приобщении новых муниципальных служащих к миссии, ценностям, принципам и целям Удмуртии. Документ от 28 сентября опубликован на сайте муниципалитета.

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Это делается в рамках развития клиентоцентричности и бережливого управления в вертикали власти. Приобщать к достижению целей развития Ижевска новых чиновников предлагается через ознакомление с сайтом «Миссия Удмуртской Республики».

Миссия на портале звучит так: «Быть республикой, жители которой говорят: “Счастлив и горжусь, что живу в Удмуртии!”». Среди целей на 2025-2032 годы — ежегодный рост доходов бюджета на 15%, прирост населения региона с 1,4 до 1,5 млн человек, увеличение производительности труда вдвое.

Опубликованы восемь принципов: «Мы команда (взаимовыручка)», «Это моя проблема», «Постоянные улучшения», «Разберись (добавляй ресурсы только в прозрачный механизм или процесс)», «Ответственность», «Быть на шаг впереди», «Доверие определяет скорость», «Цели по направлениям работ».

В центре внимания, согласно ценностям, находится человек, для которого местные власти «создают условия для самореализации». «В основе сильного и здорового общества» — семейные ценности. Качественные условия для жизни можно создать «только слыша и понимая друг друга, оказывая поддержку в сложных ситуациях».

«Мы обеспечиваем равные права и возможности всем жителям региона, а наша позиция должна быть честной как по отношению к жителям, так и по отношению друг к другу»,— говорится в блоке ценностей. Среди них также патриотизм, открытость и доверие.