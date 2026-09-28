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В ракетах «Союз-5» начали использовать процессоры «Эльбрус»

Новые восьмиядерные процессоры «Эльбрус» заменили иностранные в системах управления ракеты-носителя «Союз-5». Об этом на пленарной сессии российского форума «Микроэлектроника 2026» сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Ракету на «Эльбрусе» запустили в конце апреля текущего года.

Господин Баканов также отметил, что речь шла не только о замене иностранных комплектующих, но и о замене программного софта. По его словам, в результате замены снизилось энергетическое потребление, а скорость передачи увеличилась. В «Роскосмосе» надеются, что «в следующих двух машинах, которые запланированы для изготовления на 2027 год, также будут использованы эти технологии», добавил Дмитрий Баканов.

Ника Сизова, Сочи

Составлено ИИ-Ассистентъ

Переход на «Эльбрус» затрагивает вычислительную основу полностью цифровой системы управления «Союза-5»: в ее конструкции не предусмотрены аналоговые линии связи. Поэтому замена процессоров и программного обеспечения относится к единому цифровому комплексу управления, а не к отдельному прибору ракеты.

В апреле 2021 года система находилась на стадии изготовления опытных образцов и подготовки к отработке. Для «Союза-5» предусмотрена масштабная наземная отработка, которая, по данным за май 2026 года, позволяет сократить программу летных испытаний; именно этот этап определяет готовность обновленной конфигурации к применению на следующих ракетах.

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