В ракетах «Союз-5» начали использовать процессоры «Эльбрус»
Новые восьмиядерные процессоры «Эльбрус» заменили иностранные в системах управления ракеты-носителя «Союз-5». Об этом на пленарной сессии российского форума «Микроэлектроника 2026» сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Ракету на «Эльбрусе» запустили в конце апреля текущего года.
Господин Баканов также отметил, что речь шла не только о замене иностранных комплектующих, но и о замене программного софта. По его словам, в результате замены снизилось энергетическое потребление, а скорость передачи увеличилась. В «Роскосмосе» надеются, что «в следующих двух машинах, которые запланированы для изготовления на 2027 год, также будут использованы эти технологии», добавил Дмитрий Баканов.
Переход на «Эльбрус» затрагивает вычислительную основу полностью цифровой системы управления «Союза-5»: в ее конструкции не предусмотрены аналоговые линии связи. Поэтому замена процессоров и программного обеспечения относится к единому цифровому комплексу управления, а не к отдельному прибору ракеты.
В апреле 2021 года система находилась на стадии изготовления опытных образцов и подготовки к отработке. Для «Союза-5» предусмотрена масштабная наземная отработка, которая, по данным за май 2026 года, позволяет сократить программу летных испытаний; именно этот этап определяет готовность обновленной конфигурации к применению на следующих ракетах.