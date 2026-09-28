Жителя Чайковского приговорили к 20 годам за диверсию и госизмену

Верховный суд Удмуртии признал 19-летнего жителя Чайковского виновным в государственной измене и содействии диверсионной деятельности, приговорив его к 20 годам лишения свободы со штрафом 350 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура Удмуртии.

Как установило следствие, житель Чайковского произвел фото - и видеосъемку местного военного комиссариата и отправил данные сотруднику украинской разведки. Также он вовлек знакомую жительницу Чайковского и двух жителей города Воткинска в совершение диверсий на объектах транспортной инфраструктуры.

Из назначенных 20 лет первые четыре года осужденный проведет в тюрьме, остальные — в колонии особого режима. Также у него конфисковали 8,1 тыс. руб., телефон и ноутбук. Приговор в законную силу не вступил.