Шойгу рассказал о программе Международной недели «Народы России»

2 ноября в Москве откроется Международная неделя «Народы России», которая с этого года будет проводиться ежегодно в соответствии с указом президента России Владимира Путина №382 от 1 июня 2026 года. Координатором мероприятий в рамках Международной недели выступает аппарат Совета безопасности РФ, а оператором — фонд «Росконгресс». 28 сентября заработал тематический сайт мероприятия.

«Программа Международной недели "Народы России" призвана продемонстрировать открытость России всему миру и обозначить проекты, направленные на выстраивание объединяющего межнационального диалога, уважение культурного многообразия и объединение усилий ради обеспечения благополучия и безопасности человека независимо от его национальности. Проведение такого масштабного мероприятия приобретает дополнительную актуальность в Год единства народов России»,— отметил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу (его комментарий распространила пресс-служба аппарата СБ).

Основу деловой программы недели «Народы России» составят четыре блока: «Единство народов», «Историческая память и преемственность поколений», «Служение Отечеству и ответственность за его судьбу» и «Крепкая семья». Ключевыми темами панельных сессий станут вопросы реализации государственной национальной политики, защиты исторической памяти, служения Отечеству и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание, согласно пресс-релизу, будет уделено таким темам, как сохранение культуры и традиций народов России, а также единство многонационального народа, проявляемое во всех сферах жизни.

По словам советника президента РФ Антона Кобякова, тематика недели отражает стратегическую роль России «как пространства межцивилизационного диалога, где единство народов и опора на традиционные ценности становятся фундаментом многостороннего сотрудничества». «В рамках недели эта идея будет раскрыта через деловую программу, выставочные проекты и молодежные треки: именно такие форматы позволяют не просто декларировать ценности, а показывать их практическую значимость — в совместных инвестиционных инициативах, образовательных обменах и культурных партнерствах»,— отметил он. По его словам, особое значение будут иметь дискуссии о сохранении ценностного суверенитета и формировании новых моделей доверия между государствами в условиях глобальной трансформации.

Елена Черненко