ПСБ расширяет прямые платежи за рубеж для уральского бизнеса

О новых возможностях осуществления платежей за границу в иностранной валюте рассказали эксперты банка ПСБ на семинаре по внешнеэкономической деятельности. Уральский бизнес может свободно отправить доллары, евро или юани зарубежным партнерам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Банк ПСБ» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Банк ПСБ»

В рамках прямых расчетов в ПСБ бизнесу доступны платежи с комиссией от 0,2% со сроком исполнения от двух рабочих дней. Причем бизнес может на индивидуальных условиях по выгодному курсу купить валюту для будущих платежей заранее. Это снижает валютные риски по сравнению с теми платежными инструментами, где пересчет происходит по курсу в момент транзакции.

Среди других преимуществ трансграничных расчетов в ПСБ клиенты отмечают низкую комиссию за валютный контроль, бесплатную постановку контракта на учет, проведение обучающих вебинаров для участников ВЭД, а также включение НДС во все комиссии, что избавляет от дополнительных расходов. Прямые платежи доступны во множество стран.

За каждым клиентом закреплен личный менеджер, который в зависимости от поставленной задачи разработает оптимальную схему расчетов, что позволит компании сэкономить средства. Роль ПСБ выходит за рамки финансирования: банк предлагает малому и среднему бизнесу комплекс инструментов для ВЭД от партнеров, включая логистику и таможенное оформление.

«Прямые переводы играют важную роль – это снижение себестоимости сырья и расходных материалов для производителей и готового товара для импортеров, а также снижение цены на конечный продукт для потребителя. Это оказывает положительный эффект на наращивание внешнеторгового оборота. Для бизнеса возможность отправлять переводы в иностранной валюте – это прежде всего экономическая необходимость, связанная с управлением рисками, поддержанием ликвидности и исполнением обязательств», – отметила заместитель регионального директора по развитию малого и среднего бизнеса ПСБ в Челябинской области Оксана Леонтьева.

Консультацию по международным платежам можно получить по телефону: +7 (351) 210-02-21 или в офисах ПСБ. В Челябинске: ул. Тимирязева, 30, в Магнитогорске: пр-т Карла Маркса, 75.

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