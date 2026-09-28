ПСБ расширяет прямые платежи за рубеж для уральского бизнеса
О новых возможностях осуществления платежей за границу в иностранной валюте рассказали эксперты банка ПСБ на семинаре по внешнеэкономической деятельности. Уральский бизнес может свободно отправить доллары, евро или юани зарубежным партнерам.
Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Банк ПСБ»
В рамках прямых расчетов в ПСБ бизнесу доступны платежи с комиссией от 0,2% со сроком исполнения от двух рабочих дней. Причем бизнес может на индивидуальных условиях по выгодному курсу купить валюту для будущих платежей заранее. Это снижает валютные риски по сравнению с теми платежными инструментами, где пересчет происходит по курсу в момент транзакции.
Среди других преимуществ трансграничных расчетов в ПСБ клиенты отмечают низкую комиссию за валютный контроль, бесплатную постановку контракта на учет, проведение обучающих вебинаров для участников ВЭД, а также включение НДС во все комиссии, что избавляет от дополнительных расходов. Прямые платежи доступны во множество стран.
За каждым клиентом закреплен личный менеджер, который в зависимости от поставленной задачи разработает оптимальную схему расчетов, что позволит компании сэкономить средства. Роль ПСБ выходит за рамки финансирования: банк предлагает малому и среднему бизнесу комплекс инструментов для ВЭД от партнеров, включая логистику и таможенное оформление.
«Прямые переводы играют важную роль – это снижение себестоимости сырья и расходных материалов для производителей и готового товара для импортеров, а также снижение цены на конечный продукт для потребителя. Это оказывает положительный эффект на наращивание внешнеторгового оборота. Для бизнеса возможность отправлять переводы в иностранной валюте – это прежде всего экономическая необходимость, связанная с управлением рисками, поддержанием ликвидности и исполнением обязательств», – отметила заместитель регионального директора по развитию малого и среднего бизнеса ПСБ в Челябинской области Оксана Леонтьева.
Консультацию по международным платежам можно получить по телефону: +7 (351) 210-02-21 или в офисах ПСБ. В Челябинске: ул. Тимирязева, 30, в Магнитогорске: пр-т Карла Маркса, 75.
Публичное акционерное общество «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России № 3251.
ПАО «Банк „ПСБ“»
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