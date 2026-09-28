Ozon запустил оплату наличными для заказов до 15 тыс. рублей

Маркетплейс Ozon добавил возможность оплаты заказов наличными. Новый способ доступен для покупок стоимостью до 15 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Чтобы оплатить заказ, клиенту необходимо перед получением товара в пункте выдачи внести наличные через банкомат Ozon Банка. Для этого нужно выбрать на экране устройства сервис «Оплатить заказ», отсканировать штрихкод из приложения и внести необходимую сумму. Быть клиентом банка при этом необязательно.

Услуга доступна в более чем 1,4 тыс. банкоматах Ozon Банка, расположенных в примерно 170 городах и населенных пунктах России. Как отметили в пресс-службе компании, Ozon Банк планирует нарастить сеть банкоматов до 3 тыс. к концу 2027 года.