Ozon запустил оплату наличными для заказов до 15 тыс. рублей
Маркетплейс Ozon добавил возможность оплаты заказов наличными. Новый способ доступен для покупок стоимостью до 15 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Чтобы оплатить заказ, клиенту необходимо перед получением товара в пункте выдачи внести наличные через банкомат Ozon Банка. Для этого нужно выбрать на экране устройства сервис «Оплатить заказ», отсканировать штрихкод из приложения и внести необходимую сумму. Быть клиентом банка при этом необязательно.
Услуга доступна в более чем 1,4 тыс. банкоматах Ozon Банка, расположенных в примерно 170 городах и населенных пунктах России. Как отметили в пресс-службе компании, Ozon Банк планирует нарастить сеть банкоматов до 3 тыс. к концу 2027 года.
Для покупателей, которые пользуются наличными, запуск создает офлайн-контакт с банком внутри цепочки получения заказа. В Ozon Fintech необходимость такого канала объясняли тем, что некоторым клиентам, использующим наличные, нужен физический доступ к банковским услугам.
Инфраструктуру Ozon Банка размещают в собственных пунктах выдачи Ozon и крупных торговых центрах, поэтому банковские операции оказываются рядом с привычными точками взаимодействия с маркетплейсом. В ноябре 2024 года Ozon описывал развитие финансового направления как переход от электронного кошелька для покупок к портфелю продуктов, рассчитанных также на клиентов, не связанных с маркетплейсом.
Еще в феврале 2022 года Ozon Банк предлагал пополнять и хранить средства с возможностью моментально оплачивать покупки. Новый сценарий расширяет эту связку за счет наличного пополнения перед оплатой заказа.