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Нижегородка передала курьерам мошенников 4,6 млн рублей

Полиция расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве по заявлению пенсионерки из Нижнего Новгорода, которая передала неизвестным 4,6 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По фабуле дела потерпевшей на протяжении месяца звонили якобы сотрудники правоохранительных органов и Центробанка, которые убедили ее передать накопления для «декларирования». Пенсионерка трижды обналичивала деньги в банках и передавала их курьерам недалеко от собственного дома. При передаче денег она называла кодовое слово «мама», уточнили в МВД.

Полицейские ищут подозреваемых в преступлении.