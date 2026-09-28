Нижегородка передала курьерам мошенников 4,6 млн рублей

Полиция расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве по заявлению пенсионерки из Нижнего Новгорода, которая передала неизвестным 4,6 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По фабуле дела потерпевшей на протяжении месяца звонили якобы сотрудники правоохранительных органов и Центробанка, которые убедили ее передать накопления для «декларирования». Пенсионерка трижды обналичивала деньги в банках и передавала их курьерам недалеко от собственного дома. При передаче денег она называла кодовое слово «мама», уточнили в МВД.

Полицейские ищут подозреваемых в преступлении.