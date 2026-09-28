Решение о взыскании 49 млрд рублей с владельца и фрахтователя затонувшего танкера вступило в силу

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону оставил без изменения решение о взыскании с пермских компаний «Кама Шиппинг» и «Каматрансойл» 49,46 млрд руб. в бюджет РФ за вред, причиненный Черному морю при крушении танкера «Волгонефть-212». Об этом сообщает «Ъ -Кубань-Черноморье».

ООО «Каматрансойл» является владельцем танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевших крушение 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. В результате ЧП в Черное море вылилось около 2,4 тыс. тонн мазута. ООО «Кама Шиппинг» — фрахтователь танкера «Волгонефть-212».

Решение о взыскании с ООО «Кама Шиппинг» и ООО «Каматрансойл» 49,4 млрд руб. ущерба в результате крушения танкера «Волгонефть-212» в Керченском проливе было вынесено в августе 2025 года. С таким требованием в Арбитражный суд Краснодарского края обратилось Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора. Позднее компании пытались оспорить это решение в апелляции, но безуспешно. Общий ущерб от разлива мазута в Черное море ведомство оценило в 85 млрд руб., оставшиеся 35,4 млрд руб. должен выплатить, согласно решению суда, ЗАО «Волготранснефть».