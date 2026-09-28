ЕС ввел санкции в отношении 10 судей и прокуроров за недопуск «Яблока» к выборам

Совет ЕС ввел санкции в отношении 10 российских судей и прокуроров, которые не допустили кандидатов от «Яблока» до выборов в Государственную думу. Таким решением они препятствовали проведению честных и свободных выборов в России, указано в документе.

В санкционный список вошли судьи Верховного суда Вячеслав Кириллов, Игорь Зинченко и Денис Тютин. 10 августа они удовлетворили иск партии «Родина» об отмене регистрации «Яблока» на выборах. Под ограничения также попали прокурор Илья Русаков и глава юридического департамента ЦИК Сергей Сахаров, которые «поддержали иск» и снятие партии с выборов, написано в документе.

Кроме того, под ограничения попали судья Замоскворецкого суда Москвы Элина Бабаянц и прокурор Юлия Гузняева, которые принимали решение по делу одного из лидеров «Яблока» — Максима Круглова. В список внесена и судья Выборгского суда Петербурга Елизавета Трускаленко, которая наложила штраф на председателя партии Николая Рыбакова за публикацию фотографии Алексея Навального (внесен в реестр экстремистов и террористов). Как указано в документе Совета ЕС, из-за этого решения господин Рыбаков фактически лишился возможности баллотироваться на выборах.

Ограничения ввели и против судьи Псковского городского суда Виктории Малямовой, которая приговорила зампреда «Яблока» Льва Шлосберга (признан иноагентом) к 11 годам лишения свободы по делу о дискредитации российской армии. В список внесена и прокурор Анна Горячева, запросившая для него 12 лет колонии.

В отношении всех 10 лиц действует заморозка активов. На территории ЕС им запрещено предоставлять средства, финансовые активы или экономические ресурсы.