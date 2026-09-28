Омская фирма построит бульвар Вдохновения в Зауфимье

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы (УСРДИС) заключило с омским ООО «Арт Ремстрой» контракт на строительство бульвара Вдохновения в Елкибаево. Бульвар строится в рамках создания улично-дорожной сети проектируемого жилого микрорайона Зауфимье.

Работы обойдутся в 77 млн руб., большую часть средств выделит бюджет Башкирии, тогда как город оплатит около 2,3 млн руб. Кроме «Арт Ремстроя», в конкурсе участвовала еще одна компания, предложившая за строительство 83,1 млн руб., следует из протокола конкурса, опубликованного на сайте госзакупок.

На строительство бульвара отводится срок до конца октября 2027 года.

Первым этапом строительства дорог в Зауфимье занимается тоже «Арт Ремстрой», который в июле прошлого года заключил с УСРДИС контракт на 354,7 млн руб.

Идэль Гумеров