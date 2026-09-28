В поселке Бердяуш при пожаре погиб человек

Из-за отравления угарным газом во время пожара в доме в поселке Бердяуш погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло в частном секторе на улице Пролетарской. Из-за плотной застройки огонь с одного из домов перекинулся на баню, хозяйственные постройки и кровлю соседнего здания. Жильцы успели эвакуироваться, но 63-летний гражданин решил вернуться за документами и получил смертельное отравление угарным газом. Другая местная жительница не пострадала. Пожар ликвидирован на общей площади 208 кв. м. На месте работали 23 спасателя и шесть единиц техники.

Виталина Ярховска