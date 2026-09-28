В Оренбуржье работы по капремонту многоквартирных домов выполнены на 74%

На территории Оренбургской области работы по капитальному ремонту многоквартирных домов выполнены на 74%. Фасады обновили в 26 домах в Оренбурге, Орске, Бузулуке, Светлом и Новосергиевке. Об этом сообщает губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В регионе в 11 домах произвели замену лифтового оборудования — установили 32 новых подъемника. Это больше половины от запланированного на этот год.

Всего в этом году планируется закончить более 430 мероприятий по ремонту МКД, 310 из которых уже выполнены. По 58 мероприятиям уже начинается приемка.

Руфия Кутляева