Lunnen представил ноутбук весом меньше килограмма

Lunnen (бренд «Яндекс Маркет») выпустил линейку премиальных ноутбуков Airis. Первая представленная модель весит меньше килограмма и предназначена для монтажа видео и работы с графикой. Стоимость составит 99 990 руб.

У ноутбука Airis — металлический корпус из магниевого сплава. В модели установлены восьмиядерный процессор AMD Ryzen AI 7 350 и 32 ГБ оперативной памяти. В процессоре также предусмотрен модуль NPU для задач, связанных с искусственным интеллектом.

На Airis предустановлена Windows 11. Для подключения монитора и основных аксессуаров без переходников предусмотрены USB-C, USB-A, HDMI и разъем 3,5 мм. У устройства также есть сканер отпечатка пальца и физическая шторка веб-камеры.

Аккумулятора хватает примерно на 10 часов без подзарядки. Ноутбук выпускается в светло-сером цвете. Для Airis также разработаны оранжевый чехол и сумка для адаптера и кабеля. Само зарядное устройство весит менее 100 г.

«Яндекс Маркет» запустил бренд компьютеров Lunnen в феврале 2024 года. Первыми продуктами Lunnen стали ноутбуки: 15-дюймовый Lunnen Ground 15- и 16-дюймовый Lunenn Ground 16, стоимость которых не превышала 47,5 тыс. руб.