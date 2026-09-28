Заболеваемость наркоманией в Удмуртии снизилась почти на 4% за год

В 2025 году в Удмуртии зарегистрировали 30 случаев отравления наркотическими средствами, 15 из них закончились летальным исходом. Такие данные приведены в материалах антинаркотической комиссии республики по итогам года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По данным комиссии, на 31 декабря 2025 года в Удмуртии на учете состояли 4,6 тыс. потребителей наркотиков — на 188 человек меньше, чем годом ранее. Более половины из них — 2,5 тыс. человек, или 54,2%,— были в возрасте 18–39 лет. На диспансерном наблюдении находились 863 женщины.

В 2025 году медицинские организации республики зарегистрировали 2,8 тыс. потребителей инъекционных наркотиков. Впервые пагубное употребление наркотиков и синдром зависимости были зарегистрированы у 375 жителей региона. Еще 257 человек впервые в жизни обратились в республиканскую наркологическую службу в связи с пагубным употреблением наркотиков.

Общая заболеваемость наркоманией за год снизилась на 3,8%. При этом в отдельных муниципалитетах показатель вырос, в частности в Завьяловском, Кизнерском, Киясовском и Сюмсинском районах. Максимальные показатели среди сельских территорий зафиксированы в Камбарском, Ярском и Глазовском районах.

В Граховском, Красногорском, Селтинском и Шарканском районах в 2025 году наркозависимые не зарегистрированы.

Из 30 случаев отравления наркотиками 15 оказались смертельными. Среди детей зарегистрировали три таких случая, два из них закончились смертью подростков: девушки 16 лет и юноши 15 лет.