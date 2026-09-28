Курский бизнес чаще всего в Черноземье подвергался атакам хакеров в 2025 году

Курская область по итогам 2025 года стала первой в рейтинге регионов Черноземья по доле организаций, пострадавших от киберугроз. О фактах несанкционированного проникновения в корпоративные сети, атаках хакеров или заражении вредоносным ПО заявили 18,9% местных компаний. Такие данные приводит аналитическая служба FinExpertiza на основе статистики Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Вторую строчку заняла Белгородская область, где с цифровыми угрозами столкнулись 18,3% юридических лиц. Годом ранее этот показатель в регионе составлял 16%.

В Липецкой области доля подвергшихся хакерским атакам предприятий достигла 18,2%, что также демонстрирует рост по сравнению с 2024 годом, когда цифра находилась на уровне 15,2%.

В Воронежской области с инцидентами в сфере информационной безопасности столкнулись 17,7% местных компаний против 15,4% годом ранее.

В Тамбовской области показатель вырос с 13,7% до 17,8%.

Самым защищенным регионом Черноземья оказалась Орловская область. В 2025 году о соответствующих проблемах сообщили 13,1% местных организаций (в 2024-м — 12,6%).

Под подобными происшествиями эксперты понимают компьютерные атаки, случаи несанкционированного доступа к системам и заражения вирусами. В некоторых случаях они приводили к сбоям и блокировке работы ресурсов, утечкам конфиденциальных сведений, а также к повреждению или уничтожению данных.

В целом по стране в 2025 году жертвами кибератак стали 17,8% компаний — в среднем каждое пятое предприятие. Общее число пострадавших организаций увеличилось на 8,7% и превысило 46,4 тыс. Наиболее уязвимыми отраслями остаются розничная и оптовая торговля (31,7%), гостинично-ресторанный бизнес (27,3%) и высшие учебные заведения (23,5%).

Рекордсменами по доле атакованных компаний в России стали Московская область (26,4%), Пермский край и Самарская область (по 21%), Удмуртия и Кемеровская область (по 20,2%).

Кабира Гасанова