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В Самарской области снимут ограничения на продажу топлива

В понедельник, 28 сентября, во время оперативного совещания в правительстве Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев поддержал предложение врио главы минпромторга Самарской области Дениса Гуркова снять ограничения на продажу топлива.

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Денис Гурков во время совещания назвал ситуацию с топливом в регионе стабильно напряженной, но отметил улучшения. По его словам, есть сложности с 95-м бензином, а 92-й свободно продается. До 30 сентября в Самарской области были введены ограничения на продажу бензина, которые на совещании решили снять.

Руфия Кутляева