Крупнейшая партия Румынии отказалась поддержать правительство Мурешана
Крупнейшая в парламенте Румынии Социал-демократическая партия (СДП) окончательно решила не голосовать за новое правительство Зигфрида Мурешана (Национал-либеральная партия). Голосование по назначению нового кабинета министров назначено на 30 сентября.
«СДП подтверждает свое стремление к власти. Мы не поддадимся никакому давлению со стороны СМИ или политическому шантажу, и нас не запугают те, кто в последние дни нагло заполнил общественное пространство фейковыми новостями и обвинил нас во всевозможных выдумках, лишь бы заставить СДП проголосовать за это правительство в парламенте»,— заявил лидер социал-демократов Сорин Гриндяну (цитата по Romania Insider).
Для утверждения нового правительства необходимо 233 голоса членов парламента, но входящие в кабинет партии пока набирают только 170. Тем временем СДП настаивает, что может сформировать правительство одной партии. Социал-демократы считают, что Мурешан продолжит политику жесткой экономии, которую проводил предыдущий кабинет Илие Боложана из НЛП.
В мае правительству Илие Боложана вынесли вынести вотум недоверия из-за его экономической политики, которая, по утверждению СДП, снизила уровень поддержки властей. С того времени сформировать полноценное правительство так и не удалось. Президент Никушор Дан после переговоров с партиями выдвинул кандидатом на пост Зигфрида Мурешана.
После утраты правительством парламентской поддержки в мае 2026 года президент Никушор Дан объявил о немедленных переговорах по формированию нового кабинета и исключил досрочные выборы. Это означало, что выход из кризиса предполагалось искать через новую конфигурацию поддержки в парламенте, а не через его роспуск.
Похожая логика была заложена в коалиционных переговорах декабря 2024 года: Социал-демократическая партия, Национал-либеральная партия, «Союз спасения Румынии» и «Демократический союз венгров Румынии» пытались совместно выдвинуть премьера, опираясь на 303 из 466 мест. Для кабинета Мурешана ключевым остается тот же вопрос — сможет ли кандидат получить поддержку парламентского большинства, а не только партий, вошедших в правительство.