Крупнейшая партия Румынии отказалась поддержать правительство Мурешана

Крупнейшая в парламенте Румынии Социал-демократическая партия (СДП) окончательно решила не голосовать за новое правительство Зигфрида Мурешана (Национал-либеральная партия). Голосование по назначению нового кабинета министров назначено на 30 сентября.

«СДП подтверждает свое стремление к власти. Мы не поддадимся никакому давлению со стороны СМИ или политическому шантажу, и нас не запугают те, кто в последние дни нагло заполнил общественное пространство фейковыми новостями и обвинил нас во всевозможных выдумках, лишь бы заставить СДП проголосовать за это правительство в парламенте»,— заявил лидер социал-демократов Сорин Гриндяну (цитата по Romania Insider).

Для утверждения нового правительства необходимо 233 голоса членов парламента, но входящие в кабинет партии пока набирают только 170. Тем временем СДП настаивает, что может сформировать правительство одной партии. Социал-демократы считают, что Мурешан продолжит политику жесткой экономии, которую проводил предыдущий кабинет Илие Боложана из НЛП.

В мае правительству Илие Боложана вынесли вынести вотум недоверия из-за его экономической политики, которая, по утверждению СДП, снизила уровень поддержки властей. С того времени сформировать полноценное правительство так и не удалось. Президент Никушор Дан после переговоров с партиями выдвинул кандидатом на пост Зигфрида Мурешана.

Лусине Баласян