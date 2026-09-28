МСП Самарской области в сфере туризма привлекли 310 млн рублей льготных средств

С начала этого года в Самарской области 60 предприятий малого и среднего бизнеса привлекли 310 млн руб. льготных средств на развитие бизнес-деятельности в сфере туризма. Об этом сообщает минэкономразвития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Больше всего средств господдержки привлекли рестораны и кафе, гостиницы, предприятия в сфере культуры и развлечений, предприятия транспортного обслуживания и турагентства.

В целом по России малый и средний бизнес в туристической сфере привлек 17,7 млрд руб. — на 18% больше, чем годом ранее. Число получателей поддержки увеличилось на 70% — до 3,3 тыс. компаний.

Руфия Кутляева