Проект реставрации нижегородских Красных казарм прошел госэкспертизу
Госэкспертиза выдала положительное заключение на проект реставрации и приспособления для современного использования восточного корпуса «Комплекса военных казарм» (Красные казармы) — объекта культурного наследия регионального значения в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в ЕГРЗ.
Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ
Заказчиком работ выступает ООО «Весенние инвестиции» отельера Дмитрия Володина. В августе госэкспертиза выдала отрицательное заключение по проекту.
Дмитрий Володин приобрел казармы с земельным участком за 190,3 млн руб. в 2014 году.