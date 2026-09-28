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Проект реставрации нижегородских Красных казарм прошел госэкспертизу

Госэкспертиза выдала положительное заключение на проект реставрации и приспособления для современного использования восточного корпуса «Комплекса военных казарм» (Красные казармы) — объекта культурного наследия регионального значения в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ

Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ

Заказчиком работ выступает ООО «Весенние инвестиции» отельера Дмитрия Володина. В августе госэкспертиза выдала отрицательное заключение по проекту.

Дмитрий Володин приобрел казармы с земельным участком за 190,3 млн руб. в 2014 году.

Владимир Зубарев