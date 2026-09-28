Оборот организаций Удмуртии вырос почти на 11% в январе-августе

Оборот организаций Удмуртии за январь—август составил 1,78 трлн руб. в действующих ценах, увеличившись на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

На обрабатывающие производства пришлось 683,7 млрд руб. оборота — на 7,6% больше, чем годом ранее. Показатель в оптовой и розничной торговле составил 460,7 млрд руб., увеличившись на 18,7%.

Предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых, показали спад оборота на 3,5%, до 236,4 млн руб. По организациям сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства показатель снизился на 5,6%, до 43,6 млрд руб.

В транспортировке и хранении оборот вырос на 36,7%, до 57,6 млрд руб., в строительстве — на 22,9%, до 37,5 млрд руб. На 26,9% увеличился оборот организаций в сфере профессиональной, научной и технической деятельности — до 40 млрд руб.