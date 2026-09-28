Озерское предприятие временно закрыли из-за некачественного сливочного масла

Озерский городской суд признал виновным ООО «Велда» в нарушении ветеринарных правил (ч. 1.1 ст. 10.6 КоАП РФ). За фальсификацию данных о выпущенном сливочном масле деятельность предприятия приостановили на 60 суток, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

В июне в магазине Саранска (Республика Мордовия) сотрудники ведомства отобрали пробы сливочного масла производителя ООО «Велда». Исследования показали отклонения в значениях массовых долей жировых кислот, что говорит о фальсификации жировой фазы масла жирами немолочного происхождения. В отношении организации составили протоколы по ч. 1 ст. 14.43, ч. 2 ст. 14.46.2 и ч. 1.1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение ветеринарных правил, технических регламентов и непринятие мер по предотвращению причинения вреда). В сентябре выяснилось, что предприятие, не осуществлявшее на тот момент выработку молочной продукции, оформило пять документов на выпуск в оборот почти 4 т сливочного масла. Управление Россельхознадзора передало материалы о нарушениях в суд. Организацию оштрафовали по ч. 1 ст. 14.43, ч.2 ст. 14.46.2 КоАП РФ, а по ч. 1.1 ст. 10.6 КоАП РФ приостановили ее деятельность.

Ранее Россельхознадзор за нарушение производителем требований техрегламентов привлекал предприятие к ответственности в виде предупреждения в октябре 2025 года, в виде штрафа — в феврале 2026-го. А в июле суд приостановил работу организации на 30 суток.

Виталина Ярховска