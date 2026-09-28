В Тольятти посредник дропперов получил 1 год и 2 месяца колонии вместо обещанных денег

В Тольятти суд признал 20-летнего мужчину виновным по ч. 5 ст. 187 УК РФ (приобретение и передача другому лицу электронного средства платежа и доступа к нему для осуществления неправомерных операций). Ему назначено наказание в виде одного года и двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Как уточняют в надзорном ведомстве, в июле и августе 2025 года молодой человек приобрел у двух знакомых девушек банковские карты, которые он передал третьему лицу. Обещанное вознаграждение в размере 30 тыс. руб. за каждую карту подсудимый так и не получил. Продавцы карт также остались без вознаграждения, обещанного в размере 15 тыс. руб. за карту.

Банковские счета девушек были использованы для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода. Подсудимый свою вину полностью признал.

Уголовное дело в отношении третьего лица выделено в отдельное производство.

Руфия Кутляева