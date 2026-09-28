В Самаре суд обязал чиновников обеспечить квартирами жильцов дома-памятника

Удовлетворен иск прокуратуры, по которому чиновники должны будут предоставить благоустроенные квартиры жителям аварийного многоквартирного дома на улице Арцыбушевской в Самаре. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В контрольный орган обратились местные жители. Прокуратура провела проверку и установила, что квартиры по договорам социального найма были предоставлены жильцам еще в 1976 году. Поскольку дом был признан аварийным, занимаемые помещения подлежали замене в соответствии с жилищным законодательством.

Кроме того, дом был включен в адресную программу Самарской области по переселению граждан из аварийного жилого фонда. Тем не менее проблема долгое время не решалась.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском. Требования надзорного ведомства были полностью удовлетворены.

Георгий Портнов