ЕС ввел санкции против главы Татарстана
Евросоюз ввел санкции против главы Татарстана Рустама Минниханова. Такое решение опубликовал Совет ЕС.
ЕС ввел санкции против главы Татарстана Рустама Минниханова
Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ
Согласно документу, ограничения ввели «за содействие незаконной депортации украинских детей в лагеря, расположенные в его регионе».
Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в ЕС.
Всего в санкционный список вошли 10 физических лиц и 17 организаций.