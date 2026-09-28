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ЕС ввел санкции против главы Татарстана

Евросоюз ввел санкции против главы Татарстана Рустама Минниханова. Такое решение опубликовал Совет ЕС.

ЕС ввел санкции против главы Татарстана Рустама Минниханова

ЕС ввел санкции против главы Татарстана Рустама Минниханова

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

ЕС ввел санкции против главы Татарстана Рустама Минниханова

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Согласно документу, ограничения ввели «за содействие незаконной депортации украинских детей в лагеря, расположенные в его регионе».

Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в ЕС.

Всего в санкционный список вошли 10 физических лиц и 17 организаций.

Анна Кайдалова