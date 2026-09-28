Евросоюз ввел санкции против главы Татарстана Рустама Минниханова. Такое решение опубликовал Совет ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЕС ввел санкции против главы Татарстана Рустама Минниханова

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ ЕС ввел санкции против главы Татарстана Рустама Минниханова

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Согласно документу, ограничения ввели «за содействие незаконной депортации украинских детей в лагеря, расположенные в его регионе».

Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в ЕС.

Всего в санкционный список вошли 10 физических лиц и 17 организаций.

Анна Кайдалова