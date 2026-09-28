В Троицке мигранту дали три года за гибель пассажирки в аварии

Троицкий городской суд признал виновным 35-летнего гражданина соседнего государства в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель его пассажирки (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на два года 10 месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что ночью 20 декабря 2025 года водитель двигался по дороге Челябинск — Троицк — Республика Казахстан в сторону Троицка на высокой скорости. Он не учел видимость и дорожные условия и врезался в стоящий на полосе автопоезд «Ивеко» с включенными сигналами аварийной остановки и выставленным дорожным знаком. В результате ДТП 24-летняя девушка, находившаяся на переднем пассажирском сиденье машины, погибла, 23-летняя девушка на заднем сиденье получила тяжелые травмы.

Фигурант не признал вину. Его взяли под стражу в зале суда. Удовлетворены гражданские иски матери погибшей о компенсации причиненного морального вреда в сумме 1 млн руб. и прокурора города в интересах пострадавшей в размере 400 тыс. руб.

Виталина Ярховска