«Справедливая Россия» переизбрала Миронова руководителем фракции в Госдуме

Фракция «Справедливая Россия — За правду» единогласно избрала руководителем председателя партии Сергея Миронова. Первыми заместителями руководителя фракции избраны заместители председателя партии Александр Бабаков и Андрей Кузнецов.

Как сообщает «Интерфакс», Сергей Миронов поблагодарил соратников за работу на выборах, но, вместе с тем, пообещал кадровые решения. Он заявил, что некоторое время он будет проводить заседания фракций в формате видеоконференций.

Во время минувшей предвыборной кампании Сергей Миронов получил травму. Участие в предвыборных дебатах и агитационных мероприятиях было поручено Александру Бабакову.

После господин Бабаков говорил, состояние лидера справороссов «более чем адекватное», он принимает активное участие в жизни партии. Сергей Миронов стал руководителем фракции в 2011 году и занимал этот пост в течение четырех созывов Госдумы — с пятого по восьмой.