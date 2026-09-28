Средства от технологического сбора пойдут на ОМК

ООО «Интегральные системы», дочерняя структура «Сбера» и акционер крупнейшего микроэлектронного холдинга ГК «Элемент», стало юрлицом Объединенной микроэлектронной компании (ОМК). Об этом на пленарной сессии форума «Микроэлектроника-2026» рассказал вице-премьер Денис Мантуров.

По его словам, сейчас для отрасли нужна структура, у которой будет конкретный партнер для финансовых вложений. Господин Мантуров уточнил, что субсидировать ОМК планируется из выручки и доходов предприятий готовой продукции. Помимо этого, средства от технологического сбора будут направлены именно в ОМК. Мантуров также заверил, что частные структуры или компании, занимающиеся электроникой, поглощаться не будут. Целями ОМК он назвал развитие микроэлектроники, машиностроения и химии и материалов.

Господин Мантуров также уточнил, что за последние пять лет объем производства отечественной радиоэлектроники почти удвоился, а количество продукции в реестре отечественной продукции выросло в десять раз. Закупки электроники на регулируемом рынке выросли до 750 млрд руб. за год, а доля отечественных решений достигла 65%.

Ника Сизова