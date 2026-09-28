Комментаторы в Швейцарии и по всему миру обсуждают прошедший в стране референдум об усилении нейтралитета. Они говорят о том, что мало кто сомневался в том, что большинство швейцарцев решат сохранить «прагматичный нейтралитет», который «адаптируется под международный контекст».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Muhammet Ikbal Arslan / Anadolu / Getty Images Фото: Muhammet Ikbal Arslan / Anadolu / Getty Images

Neue Zuercher Zeitung (Цюрих, Швейцария) Швейцария останется столь же нейтральной, как была до сих пор У инициативы Кристофера Блохера (лидера правой Швейцарской народной партии, SVP.— “Ъ”) по поводу нейтралитета не было никаких шансов… Блохер запустил кампанию за усиление нейтралитета вскоре после (начала военного конфликта на Украине.— “Ъ”) февраля 2022 года. Он говорил, что Швейцария теперь является стороной конфликта: присоединившись к санкциям против России, она участвует как минимум в экономической войне. Аргументация Кристофа Блохера с самого начала не нашла отклика у широких слоев населения. Мало помогли Блохеру и его сторонники. В комитет поддержки (его инициативы.— “Ъ”) входили коммунисты, активисты движения за мир, борцы с ковидными ограничительными мерами и радикальные христиане — большинство из них объединяет заметная близость к России.

Der Spiegel (Гамбург, Германия) Автогол справа Швейцарцы выступают против радикального нейтралитета. Близкая к SVP инициатива привела к прямо противоположному результату, а также нанесла ущерб репутации страны. Повсюду в мире в целом и в заголовках газет это голосование воспримут как… разрыв Швейцарии с тем ореолом нейтралитета, которым страна рекламировала себя десятилетиями. Теперь, особенно в случае с такими странами, как путинская Россия, которая в этом референдуме активно поддерживала ответ «да», Швейцария рискует еще больше утратить репутацию нейтрального посредника… Правительству Швейцарии придется определиться с позицией по сложным вопросам, которых оно до сих пор предпочитало избегать. Это ограничивает пространство для внешнеполитических маневров страны. Во времена, когда многие другие страны также добиваются роли дипломатических посредников, это может иметь негативный эффект. Вместо укрепления нейтралитета и независимости правительству теперь, видимо, будет труднее противостоять давлению великих держав.

Le Temps (Женева, Швейцария) Швейцарский нейтралитет: пощечина, плебисцит, своевременное разъяснение Нынешний референдум беспрецедентен. На удивление, притом что нейтралитет — часть самоидентификации швейцарцев, они никогда не голосовали по поводу значения этого термина. Теперь они это сделали, и в этом есть определенная заслуга — внести ясность в этот вопрос в то самое время, когда мир находится в состоянии неопределенности. Граждане хотят прагматичного нейтралитета, адаптирующегося, как это всегда было, под международный контекст… И это послание будут анализировать далеко за нашими границами.

Le Monde (Париж, Франция) Швейцарские избиратели большинством голосов отвергли предложение ультраправых ужесточить принципы нейтралитета Швейцарцы высоко ценят нейтралитет своей страны, однако инициатива с призывом закрепить в конституции его строгое определение выявила глубокие разногласия по поводу того, что подразумевает этот термин на практике… Традиционно Швейцария придерживалась политики вооруженного нейтралитета, однако война на Украине вновь подняла вопросы о том, как этот принцип должен применяться в условиях современных конфликтов.

Financial Times (Лондон, Великобритания) Швейцарские избиратели отвергли предложение об усилении нейтралитета Результаты референдума оставляют Швейцарии возможность корректировать свою политику нейтралитета в условиях, когда Европа сталкивается с растущей неопределенностью в сфере безопасности. Однако эта кампания вновь подняла давний вопрос о том, что именно означает швейцарский нейтралитет и насколько гибко страна исторически подходила к его соблюдению… Эта политика позволяла Швейцарии сохранять нейтралитет во время мировых войн. Но действия страны — особенно в период Второй мировой войны — подорвали представление о том, что швейцарский нейтралитет когда-либо был абсолютным.

«Аль-Джазира» (Доха, Катар) Швейцарские избиратели на референдуме отвергли предложение об ужесточении правил нейтралитета Этот результат позволяет правительству сохранить возможность вводить санкции и сотрудничать с НАТО — трансатлантическим военным альянсом, в который входит большинство крупных соседей Швейцарии… Сторонники инициативы утверждали, что присоединение к санкциям ЕС против России и расширение сотрудничества в сфере безопасности с НАТО ослабили традиционную роль Швейцарии как нейтрального государства. Швейцария в значительной мере поддержала санкции ЕС против Москвы, что вызвало критику со стороны России, а также со стороны сторонников более строгого нейтралитета, заявивших, что швейцарское правительство встало на одну из сторон конфликта.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Николай Зубов