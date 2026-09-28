Путин освободил Козлова от должности посла в Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Козлова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Саудовской Аравии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сергей Козлов окончил МГИМО в 1978 году. На дипломатической работе с 1995 года. В 2002–2005 годах был советником-посланником посольства России в Саудовской Аравии, затем возглавлял отдел департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИДа.

В 2008–2010 годах руководил миссией России при Палестинской национальной администрации в Рамалле. В 2010–2013 годах был послом РФ в Йемене. Обязанности посла в Саудовской Аравии исполнял с февраля 2017 года. Владеет арабским и английским языками.