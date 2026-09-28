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Нижегородская область получит дополнительное финансирование на агрострахование

Нижегородская область вместе с 20 регионами РФ получит дополнительное финансирование федерального бюджета в объеме 670 млн руб. на сельскохозяйственное страхование. Об этом сообщили в правительстве РФ.

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Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

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Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

Механизм поддержки агрострахования реализуется в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства, отмечается в сообщении. Федеральный бюджет субсидирует часть страховой премии по договорам страхования посевных площадей, животных и аквакультуры.

В 2026 году на эти цели планируется направить 5,5 млрд руб. Субсидии Нижегородской области составят 610,5 млн руб.

Владимир Зубарев