Нижегородская область получит дополнительное финансирование на агрострахование
Нижегородская область вместе с 20 регионами РФ получит дополнительное финансирование федерального бюджета в объеме 670 млн руб. на сельскохозяйственное страхование. Об этом сообщили в правительстве РФ.
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Механизм поддержки агрострахования реализуется в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства, отмечается в сообщении. Федеральный бюджет субсидирует часть страховой премии по договорам страхования посевных площадей, животных и аквакультуры.
В 2026 году на эти цели планируется направить 5,5 млрд руб. Субсидии Нижегородской области составят 610,5 млн руб.