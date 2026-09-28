Песков: РФ продолжит контакты с руководством Сербии после отставки Вучича
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль уверен в продолжении контактов с политическим руководством Сербии после отставки лидера страны Александра Вучича. По его словам, отношения стран строятся не только на отдельных персоналиях.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Безусловно, отношения между Россией и Сербией стоят гораздо выше, чем просто отношения с отдельными персоналиями. Поэтому мы убеждены, что наши отношения получат весьма и весьма конструктивное дальнейшее развитие во всех возможных областях»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.
Срок президентских полномочий Александра Вучича должен был истечь весной 2027 года. В начале сентября господин Вучич распустил парламент для проведения досрочных выборов. 27 сентября он объявил об отставке с поста президента Сербии. Теперь он планирует баллотироваться на пост премьер-министра от правящей Сербской прогрессивной партии.
Преемственность российско-сербских связей поддерживают формализованные каналы взаимодействия. В октябре 2020 года в Сербии подтвердили открытие представительства Минобороны России для решения вопросов военно-технической помощи и военного сотрудничества, а в сентябре 2022 года министры иностранных дел двух стран подписали план межведомственных консультаций на 2023–2024 годы.
Политический контур отношений связан с позицией Белграда по Косово и санкциям. В марте 2022 года Александр Вучич объяснял отказ Сербии присоединиться к западным мерам поддержкой России в ООН по вопросу Косово и отсутствием российских санкций против Сербии; одновременно Евросоюз требовал от Белграда согласовать внешнюю политику с курсом ЕС и присоединиться к санкциям против России. Поэтому смена руководства затрагивает прежде всего внешнеполитический баланс Сербии, тогда как дипломатические и военно-технические механизмы взаимодействия уже оформлялись на уровне государственных структур.