Песков: РФ продолжит контакты с руководством Сербии после отставки Вучича

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль уверен в продолжении контактов с политическим руководством Сербии после отставки лидера страны Александра Вучича. По его словам, отношения стран строятся не только на отдельных персоналиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Безусловно, отношения между Россией и Сербией стоят гораздо выше, чем просто отношения с отдельными персоналиями. Поэтому мы убеждены, что наши отношения получат весьма и весьма конструктивное дальнейшее развитие во всех возможных областях»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Срок президентских полномочий Александра Вучича должен был истечь весной 2027 года. В начале сентября господин Вучич распустил парламент для проведения досрочных выборов. 27 сентября он объявил об отставке с поста президента Сербии. Теперь он планирует баллотироваться на пост премьер-министра от правящей Сербской прогрессивной партии.

Лусине Баласян