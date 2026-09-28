Песков назвал позитивным факт встречи глав МИД России и ФРГ
Сам факт проведения встречи министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля позитивен, но не говорит об изменении в политике ФРГ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы всегда говорили, что наличие диалога всегда лучше, чем его отсутствие, даже в условиях, когда двусторонние отношения, собственно, тяготеют к нулю, но все равно лучше общаться друг с другом»,— сказал представитель Кремля журналистам. «Безусловно, делать какие-то такие, знаете, концептуальные выводы о скорых переменах и так далее — это было бы ошибочно»,— подчеркнул он.
Встреча Йоханна Вадефуля и Сергея Лаврова состоялась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 26 сентября на полях Генассамблеи организации. Она продлилась 20 минут. Это был первый разговор министров иностранных дел с января 2022 года, когда господин Лавров встретился с Анналеной Бербок, занимавшей тогда должность главы МИД ФРГ. Сергей Лавров заявил, что на этой встрече «ничего нового не извлек».
Практический смысл встречи — сохранить у европейских стран собственный канал контактов с Москвой, не оставляя переговоры только США. Йоханн Вадефуль говорил, что его коллеги, особенно из стран Глобального Юга, просили обсудить с Россией прекращение огня в Черном море из-за угрозы голода.
Регулярный диалог Берлин готов рассматривать лишь при готовности России к конструктивным переговорам и прекращению войны против Украины. Возможности для быстрого восстановления двусторонних связей ограничены: после начала боевых действий дипломатические контакты практически прекратились, а в сентябре 2026 года отношения дополнительно обострились из-за инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига и закрытия генконсульств в Бонне и Санкт-Петербурге.