Татьяна Пашкова назначена замруководителя администрации главы Башкирии
Татьяна Пашкова назначена заместителем руководителя администрации главы Башкирии — начальником секретариата. Об этом глава республики Радий Хабиров сообщил на оперативном совещании правительства региона.
Ранее госпожа Пашкова была только начальником секретариата администрации главы Башкирии (с февраля 2020 года).
Таким образом, она стала третьим заместителем руководителя администрации главы Башкирии наравне с Данияром Абдрахмановым и Александром Линкевичем.