Мэрия Чапаевска объяснила громкие хлопки работой завода

Утром 28 сентября жители Чапаевска услышали громкие хлопки и предположили, что это взрывы сбитых беспилотников. Опасения горожан не подтвердились: по данным Минобороны РФ, в утренние часы над Самарской областью не фиксировали уничтожение БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Бочкарев / Коммерсантъ-Москва/Коммерсантъ-Москва / Коммерсантъ Фото: Евгений Бочкарев / Коммерсантъ-Москва/Коммерсантъ-Москва / Коммерсантъ

В администрации города разъяснили ситуацию. В публикации в соцсетях чиновники сообщили, что звуки связаны с технологическими процессами на одном из местных предприятий, и призвали жителей сохранять спокойствие.

Георгий Портнов