Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @salimazzam Фото: @salimazzam

Cartier — гигантский международный бренд, но у него есть одна очень приятная черта вполне человеческого масштаба. Это специальные проекты для отдельных рынков и конкретных бутиков. Часть из них — подарки для VIP-клиентов, о которых вообще не рассказывают, хотя среди них бывают очень симпатичные вещи. Причем не только для взрослых, но и, например, отдельные подарки для детей. Другая часть уже вполне публична. Cartier регулярно приглашает местных или региональных художников и дизайнеров оформлять бутики и делать специальные объекты для выставок.

А в новом бутике в Бодруме пошли еще чуть дальше и сделали вещь, которую клиент может буквально унести с собой и потом закончить дома. Это специальный набор для вышивки, созданный вместе с ливанским дизайнером Салимом Аззамом. Аззам работает с традиционной ручной вышивкой и строит свои коллекции вокруг истории и визуальной культуры родного Ливана. Для Cartier он поработал с бодрумскими мотивами, в которых местные образы соединены с символами Дома, включая знаменитую пантеру. В наборе есть все необходимое, чтобы самому закончить вышивку. Обычные embroidery kits Аззама стоят примерно $35-65, а эта версия сделана только для Cartier и бодрумского бутика.

И, пожалуй, это особенно удачный маркетинг: человек получает не очередной корпоративный сувенир, а предмет, с которым проведет несколько часов. Будет сидеть, вышивать и все это время взаимодействовать с Cartier уже далеко за пределами бутика.

Анна Минакова