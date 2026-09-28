Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ampere Фото: Ampere

Пользователям прибавили умные очки. Мировые поставки гаджетов в оправе в первой половине 2026 года выросли на 263%. Это сообщает отчет исследовательской компании Counterpoint Research. При этом 96% всех проданных очков — модели без встроенного дисплея, то есть без реального AR-экрана внутри линз.

Абсолютный лидер сегмента, если смотреть по миру, — Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ): компания контролирует 94% мировых поставок «безэкранных» ИИ-очков, а объемы выросли на 260% год к году благодаря новым версиям умных Ray-Ban, более дешевым моделям, выходу на новые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и активным промо-акциям. Аналитики замечают, что за три года с момента выпуска первой версии продукта конкурентная картина рынка практически не изменилась — доминирование лишь укрепилось.

В сегменте очков с полноценным AR-дисплеем расклад сил иной. Китай лидирует безоговорочно, удерживая за собой 45% поставок по миру благодаря таким игрокам как Rokid, Even Realities и Alibaba. Рост всего сегмента устройств с экраном — 449% (почти 450) год к году.

Россия вписывается в эту картину неожиданно ярко: по данным AliExpress СНГ, продажи умных очков во втором квартале 2026 выросли на 739% и вошли в топ-5 самых желанных гаджетов у молодежи к началу учебного года. Правда, структура рынка другая. Продукция мирового лидера, имеющего в стране специфический статус, свободно продаваться не может. Поэтому местный спрос закрывают другие бренды — Xiaomi, Huawei и премиальные модели, например, XREAL (флагман стоит около 80 тыс. руб.).

Развитие рынка определят не только технические факторы (вроде цен на комплектующие и дефицит памяти), но и этические. Общество все чаще выражает обеспокоенность по поводу приватности. Показательна кампания в лондонском метро, иронично высмеивающая людей в умных очках, ведь они якобы подглядывают и снимают без спроса. Не стоит забывать, правда, что очки действительно выручают слабовидящих или людей, не владеющих местным языком. В Counterpoint, кстати, говорят, что следующий этап — «агентные» ИИ-очки, которые будут мгновенно считывать происходящее и предлагать решения.

Яна Лубнина