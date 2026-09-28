Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Автор неизвестен Фото: Автор неизвестен

Первый в мире билет на пассажирский самолет разыграли на аукционе. Случилось это 1 января 1914 года в Сент-Питерсберге — том самом, где Марк Твен прописал своего Тома Сойера. Победил отставной мэр Абрам Фейл, заплативший невероятную по тем временам сумму в $400. А больше пассажиров в биплан Benoist XIV и не вмещалось. Полет из Сент-Питерсберга в Тампу в открытой кабине длился 23 минуты. Линия просуществовала четыре месяца, но все же закрылась, неудобства дали о себе знать.

Следующий шанс сесть в самолет за деньги появился у гражданских уже после Первой мировой войны. В феврале 1919 года заработала линия Берлин—Веймар, в августе – Амстердам—Лондон. Правда, закрытые кабины появились только в 1922-м, а кресла со спинками в 1936 году. Но дискомфорт пассажиров не отталкивал. Век скоростей диктовал свои правила, как диктует сегодня нам. Неудобства новые, смирение прежнее.

Павел Шинский