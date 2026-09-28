Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Universal History Archive / Universal Images Group / Getty Images Фото: Universal History Archive / Universal Images Group / Getty Images

В Нидерландах открылась уникальная выставка. Раньше я бы охарактеризовал ее словами must see by all means («непременно надо видеть»). Но сейчас каждый должен решать сам. Посудите: называется проект «Ван Гог, все наши картины», на ней вы сможете увидеть 88 картин великого голландца. Все, что находится в коллекции музея Креллер-Мюллер в местечке Оттерло в провинции Гелдерланд. Эта самая срединная территория Нидерландов, граничащая на юго-востоке с Германией; почти 100 км от Амстердама. Впервые с 1984 года самая, возможно, серьезная в мире коллекция этого странного художника выставлена полностью одновременно.

Хелена Креллер-Мюллер (1869-1939) одна из первых распознала художественную ценность работ Винсента Ван Гога и активно приобретала его картины с мужем Антоном с 1908 года. В 1935 году, незадолго до смерти, Хелена передала свою коллекцию (около 11,5 тыс. предметов) нидерландскому государству с условием, что для нее будет построен музей. Сама Хелена и стала первым директором музея. Он открылся для посетителей в 1938 году. Выставка построена вокруг трех понятий: веры, надежды и любви. Эти «божественные добродетели» из проповеди, произнесенной Ван Гогом 29 октября 1876 года, когда он еще изучал теологию, в методистской церкви в Ричмонде, недалеко от Лондона.

Экспозиция сознательно объединяет картины, созданные в разные периоды карьеры художника. Представлены самые главные работы, включая «Едоков картофеля» — вершину голландского периода; «Четыре увядших подсолнуха»; «Мост Ланглуа в Арле»; «Кафе Террас ночью»; «Арлезианка»; и «Сад приюта в Сен-Реми». В 1908 году коллекционер Креллер-Мюллер приобрела свою первую картину художника «Край леса» 1883 года на аукционе за 110 гульденов (для того времени весьма солидные деньги).

Объединение всей коллекции — это не просто музейное событие: это временная реконструкция видения коллекционера, сформированная интеллектуальными и духовными амбициями. Рамы с заостренными углами, изначально разработанные около 1910 года голландским декоратором Якобом ван ден Босхом и ныне воспроизводимые, также способствуют визуальному единству этого исторического ансамбля.

Дмитрий Буткевич