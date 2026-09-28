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Фото: Albert Gea / Reuters Игра «Барселоны» против «Ювентуса» в декабре 2020 года

Фото: Albert Gea / Reuters

Противостояние в спорте остается вечным сценарием, который заставляет сердца болельщиков биться чаще. В футболе настоящей легендой стала дуэль Роналду против Месси. Сейчас она завершается. Уже 6 октября великий аргентинец все-таки закончит карьеру, по крайней мере в сборной. Роналду в главную команду Португалии еще приезжает, но Криштиану 41 год. Так что итоги можно подводить уже сейчас.

Все началось в 2008 году. «Манчестер Юнайтед» Роналду встречался с «Барселоной» Месси в полуфинале Лиги чемпионов. По окончании того сезона «Золотой мяч» получил Криштиану. Спустя год это сделал Лионель, и затем мир сошел с ума, сравнивая великих игроков абсолютно во всем, включая отношение к жизни, семью, детей и доходы. Чаще всего это происходило, когда Роналду играл за мадридский «Реал» против «Барселоны» Лионеля в Испании. Каждое «Эль-Класико» в любом турнире становилось событием мирового масштаба. Это продолжалось девять лет. За это время игроки вышли на поле друг против друга 30 раз. При этом на уровне сборных легенды встречались всего дважды, только в товарищеских матчах, и ни разу не оказались лицом к лицу на чемпионате мира.

Если считать титулы, то победа в дуэли принадлежит Месси. У него восемь «Золотых мячей» против пяти у Роналду. И главное, аргентинец выиграл первенство планеты, а португалец его так и не выиграл. Но Криштиану забил за карьеру 970 голов, а Месси 930. В деньгах Криштиану тоже лидирует. Сейчас его состояние оценивается в $1,4 млрд. У аргентинца чуть меньше — $1,1 млрд. Причем Роналду завершать карьеру не планирует и хочет забить более 1000 мячей. Так что кто победил в этой дуэли, каждый решит сам. Только вот немного грустно, что она завершена. А новое противостояние столь же ярких футболистов мир пока так и не получил.

Владимир Осипов