Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Мэр финского города заменила чиновников искусственным интеллектом. Как сообщает газета Helsingin Sanomat, упразднены должности административного и технического директоров населенного пункта Хумппила. По расчетам муниципалитета, решение позволит сэкономить порядка €150 тыс. Денег в местном бюджете небольшой общины с населением чуть больше 2 тыс. человек не хватало, и глава администрации Минна Юликянне решила сокращать расходы. По ее предложению местный совет ликвидировал две руководящие должности.

Обязанности технического директора распределили между несколькими сотрудниками. Функции административного директора мэр взяла на себя, подключив к работе ИИ-агентов. Они помогают ей работать с проектами решений, черновиками договоров и конкурсными документами. Например, с помощью языковой модели приложения к административному регламенту подготовили за один день. По словам чиновницы, без нейросетей эта работа параллельно с другими делами могла занять несколько месяцев. Также, например, искусственный интеллект используют при составлении рабочих графиков в детском саду.

Каких-либо официальных полномочий нейросети не передавали. По регламенту именно глава администрации отвечает за подготовку вопросов для муниципального правления и выступает на заседаниях докладчиком. Также мэр отвечает за управление рисками при использовании искусственного интеллекта.

Похожие инструменты применяют и в России. По информации местного издания, в Бердске Новосибирской области чиновникам разрешили использовать государственную платформу «ГосИИ» для подготовки черновиков писем, типовых документов и пресс-релизов, обработки обращений граждан и расшифровки совещаний. За содержание и возможные ошибки отвечает сам сотрудник. Публиковать созданные нейросетью материалы без проверки запрещено.

Александр Леви